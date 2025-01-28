В Кремле прокомментировали заявление о попытках Байдена «убить Путина»
Там заверили, что российские спецслужбы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и безопасности тех лиц, которые находятся под государственной охраной.
В Кремле прокомментировали заявление о попытках Байдена «убить Путина». Заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует «КП».
По его словам, российские спецслужбы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и безопасности тех лиц, которые находятся под государственной охраной.
" В первую очередь это касается главы государства", — заверил Песков.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация Байдена пыталась «убить Путина».