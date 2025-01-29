В деле задержанного гендиректора «Фонбета» фигурирует банк из Рязани

Гендиректор дал взятку в 50 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов во времена, когда возглавлял подмосковный футбольный клуб «Химки».

Бывший вице-президент РФС и гендиректор БК «Фонбет» Сергей Анохин задержан в Москве по делу о крупной взятке. Об этом 29 января сообщил «112».

По данным канала, гендиректор дал взятку в 50 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов во времена, когда возглавлял подмосковный футбольный клуб «Химки». Получателя денег тоже задержали, говорится в сообщении.

В букмекерской компании заявили, что Анохин уволился пару недель назад, чтобы заняться собственными проектами в сфере киберспорта и массового футбола.

По данным Telegram-канала «Win/Win», в деле фигурирует банк из Рязани.

Фото: сайт Российского футбольного союза