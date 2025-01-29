Около железнодорожных путей в Рязанской области прохожие нашли труп
Труп мужчины нашли прохожие около железнодорожных путей утром в среду, 29 января.
В Скопине около железнодорожных путей нашли труп. Об этом
Как указано в публикации, тело мужчины нашли прохожие утром в среду, 29 января.
Отмечается, что личность мужчины установили. Им оказался 40-летний местный житель.
В пресс-службе регионального СУ СКР изданию сообщили, проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.
Фото: «МК в Рязани»