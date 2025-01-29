Один человек погиб в ДТП на трассе «Рязань-Александро-Невский»

Столкнулись Renault Duster и грузовик Scania.

Один человек погиб в ДТП на трассе «Рязань-Александро-Невский». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла вечером 28 января на 89-ом километре автодороги «Рязань- Александро-Невский-Данков-Ефремов» в Кораблинском районе. 55-летний житель Кораблина, управляя автомобилем Renault Duster, столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом под управлением 41-летнего жителя Старожиловского района.

Водитель Renault скончался на месте ДТП.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.