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Застройщик отреагировал на информацию о несанкционированной свалке грунта в Рязани
Ранее в соцсетях опубликовали сообщение о том, что на Михайловском шоссе обнаружена земля неизвестного происхождения, которую якобы не довезли на спецполигон со шпалозавода.

Компания «Зеленый сад» отреагировала на информацию о несанкционированной свалке грунта в Рязани. Ранее в соцсетях опубликовали сообщение о том, что на Михайловском шоссе обнаружена земля неизвестного происхождения, которую якобы не довезли на спецполигон со шпалозавода.

Начальник отдела капитального строительства ГК «Зелёный сад» Сергей Котусов подтвердил, что в ходе строительства ЖК «Окская стрелка» в Борках действительно проводятся мероприятия по рекультивации с вывозом загрязненного грунта. По его словам, грунт вывозят на полигоны Московской области только специализированные организации, которые имеют соответствующие лицензии на деятельность по обращению с отходами.

Отмечается, что согласно условиям договоров с этими предприятиями право собственности на загрязненный грунт переходит к ним по акту при приемке на территории строительного участка.

«Еще раз подчеркиваю, что работы по транспортированию, обработке, обезвреживанию и утилизации загрязненного грунта, требующие получения лицензии, нашей компанией не проводятся. Однако по указанным в соцсетям обстоятельствам мы провели служебную проверку. По ее итогам нарушений в действиях сотрудников „Зелёного сада“ выявлено не было.

В настоящий момент мы усилили контроль за работой подрядных организаций, осуществляющих деятельность по обращению с отходами. В том числе в их адрес были направлены обращения о предоставлении сведений gps-трекеров с транспортных средств, привлекаемых для вывоза грунта с территории объекта ЖК „Окская стрелка“», — заявил Котусов.

«Также хочу подчеркнуть, что в хозяйственной деятельности ООО „РШПЗ“ креозот как таковой не использовался. Для пропитки древесины применялось каменноугольное масло. Это в том числе подтверждается результатами лабораторных испытаний почв», — заключил начальник отдела капитального строительства ГК «Зеленый сад».