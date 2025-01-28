В рязанскую ОКБ поступил пациент с ранением сердца

Пациент с ранением сердца поступил в медучреждение 26 января. Как указано в публикации, он находился в тяжелом состоянии. У пациента упало давление, из груди шла кровь. При этом он был в сознании.

Рязанские врачи спасли пациента с ранением сердца. Об этом 28 января сообщила пресс-служба ОКБ.

Пациент с ранением сердца поступил в медучреждение 26 января. Как указано в публикации, он находился в тяжелом состоянии. У пациента упало давление, из груди шла кровь. При этом он был в сознании.

Врачи установили, что у пострадавшего ранено предсердие — одно из четырех камер сердца, куда поступает кровь по крупным венам. Уточняется, что ткань предсердия тонкая. Смертность при ранениях этой части сердца высокая, уточняется в публикации.

«Решения принимались моментально… Пока хирурги контролировали кровотечение и накладывали швы, хирург-трансфузиолог и анестезиолог восполняли кровопотерю пациента его же кровью, пропуская ее через специальный аппарат для возврата крови. Через аппарат по итогу операции прошло 6,5 литров крови, которую мгновенно возвращали пациенту», — говорится в сообщении.

Операция прошла успешно. Давление и пульс нормализовались. Отмечается, что пациента ждет реабилитация.

Фото: пресс-служба ОКБ