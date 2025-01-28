Опубликован прогноз погоды на 29 января в Рязанской области
Температура воздуха по области ночью опустится до -2, +3 градусов, днем прогреется до +1, +6 градусов.
Опубликован прогноз погоды на 29 января в Рязанской области. Он появился на сайте регионального ГУ МЧС.
В среду, 29 января, в регионе будет облачно. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
Ветер южный, 6-11 м/с.
Температура воздуха по области ночью опустится до -2, +3 градусов, днем прогреется до +1, +6 градусов.
Напомним, ночью и утром 29 января на территории Рязанской области местами ожидается туман с ухудшением видимости 200-700 м.