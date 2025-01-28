Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение
В ближайшие 1-3 часа, с сохранением до конца суток 28 января, ночью и утром 29 января на территории Рязанской области местами ожидается туман с ухудшением видимости 200-700 м.
Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение. Оно опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.
По данным синоптиков, в ближайшие 1-3 часа, с сохранением до конца суток 28 января, ночью и утром 29 января на территории Рязанской области местами ожидается туман с ухудшением видимости 200-700 м.