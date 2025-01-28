Еще один район в Рязанской области преобразуют в муниципальный округ

1 января 2026 года Шацкий район преобразуют в муниципальный округ. Советы депутатов всех 17 поселений, а также депутаты районной Думы единогласно поддержали инициативу реформы.

1 января 2026 года Шацкий район преобразуют в муниципальный округ. Советы депутатов всех 17 поселений, а также депутаты районной думы единогласно поддержали инициативу. Об этом 28 января сообщает ИД «Пресса».

Глава администрации Шацкого района Александр Нечушкин заявил, что основной плюс преобразования — выстраивание вертикали власти на местах. По его мнению, объединение позволит повысить управляемость территорий и оптимизировать использование бюджетных средств для решения насущных проблем развития.

Еще один положительный момент, по словам Нечушкина, — сокращение расходов на выборы за счет меньшего количества избираемых депутатов и глав.

«Отмечу, что в тех же помещениях, что и сейчас, будут работать сотрудники территориальных отделов и секторов. Необходимые справки или консультации можно будет по-прежнему получить на местах.

Таким образом, в результате формирования единой администрации муниципального округа возрастет оперативность принятия решений по вопросам местного значения за счет упрощения организационной структуры аппарата управления, а муниципальная власть останется доступной для жителей», — заключил он.

Ранее стало известно, что Скопинский и Рязанский районы преобразуют в муниципальные округа, а также Михайловский, Кораблинский и Пителинский районы.