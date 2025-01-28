Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 28
Срд, 29
Чтв, 30
ЦБ USD 97.97 0.84 29/01
ЦБ EUR 101.6 -1.15 29/01
Нал. USD 100.50 / 99.65 28/01 18:20
Нал. EUR 105.00 / 106.20 28/01 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
35 011
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
43 059
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
53 525
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
47 212
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Еще один район в Рязанской области преобразуют в муниципальный округ
1 января 2026 года Шацкий район преобразуют в муниципальный округ. Советы депутатов всех 17 поселений, а также депутаты районной Думы единогласно поддержали инициативу реформы.

1 января 2026 года Шацкий район преобразуют в муниципальный округ. Советы депутатов всех 17 поселений, а также депутаты районной думы единогласно поддержали инициативу. Об этом 28 января сообщает ИД «Пресса».

Глава администрации Шацкого района Александр Нечушкин заявил, что основной плюс преобразования — выстраивание вертикали власти на местах. По его мнению, объединение позволит повысить управляемость территорий и оптимизировать использование бюджетных средств для решения насущных проблем развития.

Еще один положительный момент, по словам Нечушкина, — сокращение расходов на выборы за счет меньшего количества избираемых депутатов и глав.

«Отмечу, что в тех же помещениях, что и сейчас, будут работать сотрудники территориальных отделов и секторов. Необходимые справки или консультации можно будет по-прежнему получить на местах.

Таким образом, в результате формирования единой администрации муниципального округа возрастет оперативность принятия решений по вопросам местного значения за счет упрощения организационной структуры аппарата управления, а муниципальная власть останется доступной для жителей», — заключил он.

Ранее стало известно, что Скопинский и Рязанский районы преобразуют в муниципальные округа, а также Михайловский, Кораблинский и Пителинский районы.