В Рязанской области три района преобразуют в муниципальные округа
Михайловский, Кораблинский и Пителинский районы Рязанской области преобразуют в муниципальные округа. В этих районах ликвидируют сельские поселения, их полномочия передадут районным властям.
Михайловский, Кораблинский и Пителинский районы Рязанской области преобразуют в муниципальные округа. Об этом
В этих районах ликвидируют сельские поселения, их полномочия передадут районным властям.
По словам издания, из-за изменений в сентябре в новых муниципальных округах должны пройти выборы в представительные органы округов.