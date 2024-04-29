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В Рязанской области три района преобразуют в муниципальные округа
Михайловский, Кораблинский и Пителинский районы Рязанской области преобразуют в муниципальные округа. В этих районах ликвидируют сельские поселения, их полномочия передадут районным властям.

Михайловский, Кораблинский и Пителинский районы Рязанской области преобразуют в муниципальные округа. Об этом сообщил «ВидСбоку».

В этих районах ликвидируют сельские поселения, их полномочия передадут районным властям.

По словам издания, из-за изменений в сентябре в новых муниципальных округах должны пройти выборы в представительные органы округов.