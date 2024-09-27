Еще два района Рязанской области преобразуют в муниципальные округа

Отвечая на вопросы жителей, зампред регионального правительства рассказала, что Скопин и Скопинский район объединят в муниципальный округ. Рязанский район, по ее слова, также «не избежит подобной участи». При этом Рослякова уточнила, что сроки преобразования пока неизвестны.

Два района Рязанской области планируют преобразовать в муниципальные округа. Об этом рассказала первый зампред правительства Анна Рослякова в ходе своего публичного отчета в пятницу, 27 сентября.

Отвечая на вопросы жителей, зампред рассказала, что Скопин и Скопинский район объединят в муниципальный округ. Рязанский район, по ее слова, также «не избежит подобной участи». При этом Рослякова уточнила, что сроки преобразования пока неизвестны.

Заместитель председателя также отметила, что в Госдуме рассматривается законопроект, которым установлена одноуровневая муниципальная система.

«Если сельские поселения Рязанского района выйдут с инициативой, то, думаю, что наше министерство территориальной политики поддержит, проконтролирует и окажет поддержку. После прошлых преобразований, жители заметили, что полномочия стали исполняться более четко, а ресурсов на содержание аппарата стало меньше», — пояснила Рослякова.

Напомним, в апреле стало известно, что в Рязанской области три района преобразуют в муниципальные округа