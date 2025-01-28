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Беременных россиянок предложили не арестовывать за нетяжкие преступления
Также не арестовывать предложили несовершеннолетних, женщин с маленьким ребенком, мужчин-единственных родителей малолетнего ребенка усыновителей, опекунов, попечителей малолетних детей или детей-инвалидов.

Беременных россиянок предложили не арестовывать за нетяжкие преступления. Об этом сообщает ТАСС.

Во вторник, 28 января, стало известно, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение расширить категории людей, которым можно будет избрать заключение под стражу в виде меры пресечения только если их обвинили в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.

Минюст предложил расширить положение о применении заключения под стражу в исключительных случаях на несовершеннолетних, беременных женщин, женщин, имеющих малолетнего ребенка, мужчин-единственных родителей малолетнего ребенка усыновителей, опекунов, попечителей малолетних детей или детей-инвалидов.