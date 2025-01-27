В Рязани поймали накрозакладчика с крупной партией запрещенных веществ

19-летнему фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

В Рязани поймали накрозакладчика с крупной партией запрещенных веществ. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков получили сведения, что 19-летний житель областного центра получил задание с помощью «закладки» поставить на черный рынок оптовую партию наркотика. Полицейские заметили, что молодой человек отправился на окраину города.

Во время создания тайника полицейские остановили юношу и изъяли самодельный контейнер. Экспертиза установила, что в нем содержалось более 38 граммов марихуаны. Злоумышленника задержали.

В доме рязанца обнаружили контейнер, в котором хранилось около 500 граммов синтетического наркотика.

По предварительной информации, мужчина решил заработать и через Интернет получил задание привезти из столичного региона пакет с марихуаной, контейнер с «синтетикой» и сделать «закладки».

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы. Подозреваемого взяли под стражу.