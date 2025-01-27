В Рязани девятилетний ребенок попал под колеса иномарки
Мальчика госпитализировали.
В Рязани девятилетний ребенок попал под колеса иномарки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ДТП случилось вечером 25 января возле дома № 40 на улице Новоселов. 54-летний водитель автомобиля Skoda Octavia сбил 9-летнего рязанца, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Мальчика госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.