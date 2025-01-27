В Рязани мужчину насмерть сбил поезд

Инцидент произошел в понедельник, 27 января, на 194-м километре железной дороги направления Москва-Рязань.

В Рязани 54-летнего мужчину насмерть сбила электричка. Об этом РЗН. Инфо сообщил собственный источник.

Инцидент произошел в понедельник, 27 января, на 194-м километре железной дороги направления Москва-Рязань. Отмечается, что мужчина перебегал пути в неположенном месте перед электричкой. Машинист не успел его заметить.

Погибший жил недалеко от железной дороги. По предварительным данным, рязанец был трезвым.