Синоптик спрогнозировал теплый февраль в Центральной России

Синоптик пояснил, что теплая зима плавно перейдет в теплую весну с рекордно ранним и слабым половодьем, которая передаст эстафету относительно умеренному лету.

Синоптик спрогнозировал теплый февраль в Центральной России. Об этом в своем Telegram-канале написал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что в феврале температуры на большей части Русской равнины будут на 4-7 градусов выше среднемесячной нормы, осадков в последнем месяце зимы будет мало.

Тишков объяснил, что причиной аномальной зимы стал очень глубокий стратосферный циркумполярный вихрь с центром над Северным полюсом.

Синоптик пояснил, что теплая зима плавно перейдет в теплую весну с рекордно ранним и слабым половодьем, которая передаст эстафету относительно умеренному лету. В марте возможно умеренное похолодание, но сам месяц будет также на несколько градусов теплее нормы.