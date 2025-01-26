В конце января в Рязанской области зацвела верба

Кадры сделали в Шиловском районе.

В Рязанской области зацвела верба. Фотографии сделали 25 января на обочине дороги около села Терехово в Шиловском районе, сообщает ИД «Пресса».

"Чудеса, да и только! Ведь верба зацветает в конце марта — начале апреля, перед Пасхой!" — рассказала «Прессе» местная жительница.

Напомним, в Рязанской области в середине января сирень распустила листья. В Захаровском районе 14 января взошли тюльпаны и нарциссы. В Спасском районе 17 января сфотографировали ростки крокусов.