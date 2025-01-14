В Захарове в январе взошли тюльпаны и нарциссы

На некоторых приусадебных участках также набухают почки сирени и начинает расти чеснок.

В Захарове в январе взошли тюльпаны и нарциссы. Об этом во вторник, 14 января, сообщает ИД «Пресса».

На некоторых приусадебных участках также набухают почки сирени и начинает расти чеснок.

«Цветы в середине января пустились в рост. Такого не было за все то долгое время, что живем здесь. Самые мощные ростки ночной мороз 13 января все-таки погубил», — рассказала местная жительница.

Захаровцы выразили беспокойство о судьбе бесснежных полей озимых.

«Опасения при такой погоде есть и у нас, но пока ситуация удовлетворительная. Сортовые озимые могут выдерживать температуру до -20. Главное, чтобы не было качелей: сильная оттепель — сильный мороз. При такой погоде образовывается ледяная корка, под которой без доступа кислорода могут погибнуть ростки», — отметил местный агроном.