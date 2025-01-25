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СМИ: орского маньяка видели жители Рязанской области
Валерия Андреева объявили в международный розыск 12 лет назад. Бывшего дальнобойщика обвиняют в убийстве как минимум восьми девушек. До сих пор не раскрыты порядка 40 похожих «по почерку» исчезновений на трассе.

В 2024 году поступило 16 сообщений, в том числе из Рязанской области, о возможных встречах с Валерием Андреевым, больше известного как «орский маньяк». Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на данные следкома.

Валерия Андреева объявили в международный розыск 12 лет назад. Бывшего дальнобойщика обвиняют в убийстве как минимум восьми девушек. До сих пор не раскрыты порядка 40 похожих «по почерку» исчезновений на трассе. Мужчина подвозил девушек, ехавших автостопом, насиловал их, жестоко убивал, тела прятал.

В 2012-м году Андреева задержали после исчезновения Оли Журавлевой. Свидетели видели, как девушка села в белый корейский джип необычной формы. В Орске таких было два, один — у Андреева. Его вызвали на допрос. Однако из-за отсутствия прямых улик отпустили домой. После этого Андреев отправился в бега.

Позже в его грузовике обнаружили ДНК девушек, числившихся пропавшими без вести. В личном автомобиле правоохранители нашли одеяло со следами крови и семенной жидкости. В гараже были орудия убийства.

Как указано в публикации, ориентировка «орского маньяка» распространена по всему миру. Часто люди, которые видели Андреева, звонят из российских городов.

Трижды сигналы поступали из Москвы и Подмосковья. По одному заявлению оставили жители Рязанской, Орловской, Нижегородской, Владимирской, Брянской, Иркутской и Ульяновской областей и других.

Фото: пресс-служба УМВД по Оренбургской области