Власти Рязани заявили о попадании обломков БПЛА на территорию предприятия

Власти Рязани заявили о попадании обломков БПЛА на территорию предприятия. Соответствующее сообщение опубликовала опергруппа 24 января.

«По предварительной информации, ликвидируются последствия попадания обломков сбитого беспилотника на территории одного из предприятий. Пострадавших нет. Уточненная информация будет позже», — говорится в сообщении.

Также опергруппа подтвердила информацию о пожаре в частном доме после атаки на областной центр. Отмечается, возгорание на крыше удалось потушить без пострадавших.

Губернатор Павел Малков поручил оказать семье необходимую помощь.

Напомним, 24 января с полночи до 1:30 над Рязанью раздалась серия взрывов. Власти подтвердили атаку БПЛА.