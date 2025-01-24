Малков провел совещание с оперативными службами Рязани

По словам Малкова, из-за падения обломков сбитых беспилотников произошло возгорание на территории одного предприятия. Жертв нет, материальный ущерб оценивается.

Губернатор Павел Малков провел совещание с оперативными службами Рязани. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

По словам Малкова, из-за падения обломков сбитых беспилотников произошло возгорание на территории одного предприятия. Жертв нет, материальный ущерб оценивается.

Также частично поврежден один частный дом, пожар возник на крыше. Среди людей никто не пострадал. Глава региона поручил оказать семье необходимую помощь.

«Благодарю все профильные службы за оперативную и профессиональную работу», — заключил губернатор.

Напомним, о пожаре в частном секторе сообщили очевидцы. Владелец дома заявил, что в здание врезался беспилотник.