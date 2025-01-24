Арестован мигрант, угрожавший рязанке убийством
Расследование уголовного дела продолжается.
Арестован мигрант, угрожавший рязанке убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
По данным следствия, в декабре 2024 года мигрант поссорился с возлюбленной и попытался поджечь ее квартиру. Когда рязанка вышла на лестничную площадку, мужчина скрылся. В тот же день он встретил девушку на улице, избил и угрожал убийством. После он неоднократно высказывал ей подобные угрозы.
Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело. Расследование уголовного дела продолжается.