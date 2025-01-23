Жители сообщили о полыхающем поле в Рязанской области
По словам очевидцев, поле горит в поселке Лашма Касимовского округа.
Жители сообщили о полыхающем поле в Касимовском округе. Кадры опубликовали в соцсетях 23 января.
По словам очевидцев, пожар произошел в поселке Лашма Касимовского округа. На кадрах видно, что огонь распространяется по полю.
Официальной информации о случившемся пока не поступало.
Позже в пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили подробности пожара.
Видео и фото: Telegram-канал «Автоклуб города Касимов»