В МЧС сообщили подробности пожара в поле в Рязанской области

Сообщение о пожаре поступило в 18:20. По данным ведомства, горела трава на болотистой местности.

Появились подробности пожара в поле в поселке Лашма Касимовского округа. Их привела пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило 23 января в 18:20. По данным ведомства, горела трава на болотистой местности.

Отмечается, что пожар потушили, угрозы населенным пунктам нет. Распространения огня не допущено.

Ранее жители сообщили о полыхающем поле в Рязанской области. Видео с места происшествия можно посмотреть по ссылке.