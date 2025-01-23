Трамп назвал условие окончания конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен попросить ОПЕК снизить цены на нефть, так как, по его мнению, их снижение может способствовать завершению конфликта на Украине.

Президент США Дональд Трамп, дистанционно выступая на форуме в Давосе, назвал условие окончания конфликта на Украине. Его цитирует РИА Новости в четверг, 23 января.

Как указано в публикации, Трамп заявил, что намерен попросить ОПЕК снизить цены на нефть, так как, по его мнению, их снижение может способствовать завершению конфликта на Украине.

«Я также собираюсь попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить стоимость нефти. Я, честно говоря, удивлен, что они не сделали это до выборов. Это не очень любезно с их стороны. Если бы цена снизилась, война России и Украины немедленно бы закончилась. Прямо сейчас цена достаточно высока, чтобы эта война продолжалась. Вам нужно снизить цену на нефть. Вы можете положить конец этой войне. Им следовало бы сделать это давно», — приводятся слова Трампа.

Ранее он заявил о готовности Украины заключить сделку по урегулированию конфликта.