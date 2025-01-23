Трамп заявил о готовности Украины заключить сделку по урегулированию конфликта
Трамп также повторил, что считает конфликт ненужным и вновь выразил готовность способствовать его завершению.
Президент США Дональд Трамп, выступая в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Украина готова к переговорам и заключению соглашения по урегулированию конфликта с Россией. Его слова
«Украина готова заключить сделку. И чтобы вы понимали, это война, которая никогда не должна была начаться. Если бы я был президентом, она бы никогда не началась," - сказал Трамп.
Он также отметил, что считает конфликт ненужным и снова выразил готовность способствовать его завершению.