Трамп заявил о готовности Украины заключить сделку по урегулированию конфликта

Трамп также повторил, что считает конфликт ненужным и вновь выразил готовность способствовать его завершению.

Президент США Дональд Трамп, выступая в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Украина готова к переговорам и заключению соглашения по урегулированию конфликта с Россией. Его слова передало РИА Новости в четверг, 23 января.

«Украина готова заключить сделку. И чтобы вы понимали, это война, которая никогда не должна была начаться. Если бы я был президентом, она бы никогда не началась," - сказал Трамп.

Он также отметил, что считает конфликт ненужным и снова выразил готовность способствовать его завершению.