Рязанский суд признал банкротом застройщика ООО «Дорожник»

Федеральная налоговая служба подала иск с требованием признать банкротом ООО «Дорожник» из-за непогашенной задолженности по уплате обязательных платежей.

Федеральная налоговая служба подала иск с требованием признать банкротом ООО «Дорожник» из-за непогашенной задолженности по уплате обязательных платежей. Об этом сообщила пресс-служба Арбитражного суда.

Как указано в публикации, 22 июля 2024 года в отношении ООО «Дорожник» вводили процедуру банкротства — наблюдение. Временный управляющий вел реестр требований кредиторов организации. Туда включили требования на сумму 1 миллион 411 тысяч 853 рублей.

Суд установил, что у должника есть признаки банкротства. ООО «Дорожник» признали несостоятельным и ввели в отношении него конкурсное производство.

Решение не вступило в законную силу.

Согласно данным в открытых источниках, основной вид деятельности ООО «Дорожник» — строительство жилых и нежилых зданий.