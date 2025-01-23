На Касимовском шоссе в Рязани поймали пьяного водителя

Нарушителя отстранили от управления транспортным средством и составили на него административный протокол по ст. 12.26 КоАП РФ, по которой грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.

На Касимовском шоссе в Рязани поймали пьяного водителя. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Наряд ППС увидел автомобиль «Ауди», который петлял на дороге. При виде полицейской машины водитель иномарки направил ее в ближайший двор.

Патрульные остановили автомобиль и опросили 27-летнегго водителя. При общении у него были заметны признаки алкогольного опьянения.

Прибывшие инспекторы ГАИ попросили рязанца пройти медицинское освидетельствование. Мужчина отказался.

Нарушителя отстранили от управления транспортным средством и составили на него административный протокол по ст. 12.26 КоАП РФ, по которой грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.