Американский блогер Лекс Фридман заявил о намерении взять интервью у Путина
Журналист не уточнил, достигнута ли договоренность в этом вопросе, и не назвал сроков возможной поездки.
Американский блогер Лекс Фридман заявил о намерении взять интервью у Владимира Путина. Об этом пишет РБК.
«Я отправлюсь в Россию для того, чтобы взять интервью у Владимира Путина», — сказал он.
Журналист не уточнил, достигнута ли договоренность в этом вопросе, и не назвал сроков возможной поездки.
Ранее Лекс Фридман взял интервью у Владимира Зеленского, в котором украинский лидер заявил о своем презрении к русскому народу.