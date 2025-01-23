Американский блогер Лекс Фридман заявил о намерении взять интервью у Путина

Журналист не уточнил, достигнута ли договоренность в этом вопросе, и не назвал сроков возможной поездки.

Американский блогер Лекс Фридман заявил о намерении взять интервью у Владимира Путина. Об этом пишет РБК.

«Я отправлюсь в Россию для того, чтобы взять интервью у Владимира Путина», — сказал он.

Журналист не уточнил, достигнута ли договоренность в этом вопросе, и не назвал сроков возможной поездки.

Ранее Лекс Фридман взял интервью у Владимира Зеленского, в котором украинский лидер заявил о своем презрении к русскому народу.