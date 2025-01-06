Зеленский заявил о своем презрении к русскому народу

Глава Украины выразил также свое неуважение президенту России и гражданам страны, назвав их глухими.

Владимир Зеленский заявил о своем презрении к русскому народу. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на интервью американскому журналисту Лексу Фридману.

Украинский лидер таким образом объяснил, почему разговор шел не на русском языке, который знал интервьюер. Для общения использовали переводчика с украинского.

Глава Украины выразил также свое неуважение президенту России и гражданам страны, назвав их глухими.

Помимо прочего, он нецензурно выразился в адрес Запада и обвинил его в непредоставлении Киеву необходимой помощи в феврале 2022 года.