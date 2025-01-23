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26-летнего жителя Сасова осудят за наезд на велосипедиста
Водитель Volkswagen Passat сбил велосипедиста, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

26-летнего жителя Сасова осудят за наезд на велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

ДТП произошло еще в августе 2023 года. Водитель Volkswagen Passat сбил велосипедиста, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Велосипедист получил тяжелые травмы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Сасовский районный суд Рязанской области.