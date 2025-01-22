В Рязани увеличили тарифы на захоронение токсичного мусора
Захоронение одной тонны токсичных отходов на санкционированных свалках города четвертого класса опасности будет стоить 4 тысячи 536 рублей, третьего класса — 4 тысячи 672 рубля.
Муниципальное предприятие «Эколозащита», которое занимается утилизацией отходов в Рязани, увеличило тарифы на захоронение токсичных отходов. Постановление официально опубликовали во среду, 22 января.
Согласно постановлению в «Рязанских ведомостях», теперь захоронение одной тонны токсичных отходов на санкционированных свалках города четвертого класса опасности будет стоить 4 тысячи 536 рублей, третьего класса — 4 тысячи 672 рубля.
Ранее услуга стоила 4 тысячи 287 рублей и 4 тысячи 416 рублей соответственно.