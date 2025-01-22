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WSJ: Трамп поручил урегулировать украинский конфликт за 100 дней
По данным газеты, президент США намерен сам контролировать ход переговорного процесса по Украине

Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу завершить конфликт на Украине за 100 дней. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), передало ТАСС 22 января.

По данным издания, «заключение сделки с президентом России Владимиром Путиным будет гораздо более сложной задачей, чем ее представлял Трамп в ходе предвыборной кампании, когда заявлял, что положит конец конфликту до вступления в должность» главы государства.

Со ссылкой на источники газета сообщила, что Трамп намерен сам контролировать ход переговорного процесса по Украине.

Собеседники WSJ из числа бывших коллег Келлога заявили, что его нельзя назвать самостоятельной фигурой, так как он полностью зависит от мнения Трампа. По этой причине Келлог якобы «не будет допущен до каких-либо реальных переговоров» США с Россией, говорится в публикации.