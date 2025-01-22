Трамп не исключил возможность полного прекращения поставок оружия Украине

В США изучат этот вопрос.

В США изучат вопрос продолжения поставок оружия на Украину. Об этом в среду, 22 января, сообщило ТАСС.

У Трампа спросили, продолжит ли новая администрация США поставки оружия Украине, или же она рассматривает возможность полного их прекращения.

«Мы изучим этот [вопрос]. Мы на связи с [Владимиром] Зеленским. Очень скоро мы поговорим с президентом Путиным. Посмотрим, что произойдет», — ответил Трамп.

Он изложил позицию, согласно которой европейские страны должны существенно увеличить расходы на поддержку Украины.

«Их это касается в большей степени, чем нас. Между нами океан», — продолжил Трамп, приведя данные, согласно которым США при администрации его предшественника Джо Байдена потратили на эти цели на $200 млрд больше, чем ЕС. «Евросоюз должен сравняться», — утверждал он, повторив также тезис о том, что страны НАТО должны увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП.