Большинство рязанцев поддержали закон об увеличении пособия по уходу за ребенком

Количество сторонников инициативы составило 77%.

Большинство рязанцев поддержали закон об увеличении пособия по уходу за ребенком. Об этом сообщает SuperJob.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, предполагающий повышение размера пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет до 60% от среднего заработка вместо нынешних 40% и установление минимального размера пособия на уровне регионального МРОТ. Количество сторонников инициативы составило 77%, среди них больше женщин. Горожане в возрасте от 45 лет высказываются за повышение размера пособия чаще тех, кто моложе (79%).

8% не поддерживают предложение. Чаще всего они сомневаются в достаточности средств у государства для финансирования подобных выплат и не хотят повышения налогов.