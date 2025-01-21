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В выставку портретов рязанских губернаторов не включили Любимова и Малкова
Экспозицию завершает портрет Олега Ковалева, который был главой региона с 2008 по 2017 год.

В выставку портретов рязанских губернаторов не включили Николая Любимова и Павла Малкова. Информация об экспозиции размещена в группе библиотеки имени Горького ВКонтакте.

«Рязанцы и гости нашего города имеют уникальную возможность увидеть портреты тридцати четырех главных должностных лиц Рязанского края», — говорится в сообщении.

Открывает галерею портрет М.Н. Кречетникова (1729-1793) — первого генерал-губернатора Рязанского наместничества, занимавшего должность с 1778 по 1781 год. Завершает экспозицию портрет Олега Ковалева, который был главой региона с 2008 по 2017 год.⁣Выставка «Рязанские губернаторы: галерея портретов» расположена на втором этаже библиотеки имени Горького и продолжит свою работу до 10 февраля 2025 года.

Возрастное ограничение — 6+.

Фото: группа библиотеки имени Горького ВКонтакте.