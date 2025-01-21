В Рязанской области мужчина хотел забить жену деревянной скалкой

Инцидент произошел в селе Просечье Александро-Невского района.

В Рязанской области мужчина хотел забить жену деревянной скалкой. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Инцидент произошел в селе Просечье Александро-Невского района. В полицию обратилась 23-летняя местная жительница. Она рассказала, что ее 34-летний муж угрожает ей убийством.

Выяснилось, что конфликт между парой произошел из-за того, что выпивший мужчина хотел сесть за руль, а женщина запретила и отобрала ключи от автомобиля. Тогда он схватил деревянную скалку и стал угрожать жене расправой.

Полицейские задержали мужчину. Ранее он был судим за угрозу убийством, совершенную в состоянии опьянения.

Возбуждено уголовное дело.