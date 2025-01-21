В Пронском районе предпринимательницу задержали за попытку дачи взятки
Женщина пыталась избежать административной ответственности за торговлю табачными изделиями без маркировки
В Пронском районе предпринимательницу задержали за попытку дачи взятки. Об этом сообщает региональный СК.
По данным следствия, женщина пыталась избежать административной ответственности за торговлю табачными изделиями без маркировки и хотела дать взятку сотруднику полиции.
Полицейский от взятки отказался.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.