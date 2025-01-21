В Пронском районе предпринимательницу задержали за попытку дачи взятки

Женщина пыталась избежать административной ответственности за торговлю табачными изделиями без маркировки

В Пронском районе предпринимательницу задержали за попытку дачи взятки. Об этом сообщает региональный СК.

По данным следствия, женщина пыталась избежать административной ответственности за торговлю табачными изделиями без маркировки и хотела дать взятку сотруднику полиции.

Полицейский от взятки отказался.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.