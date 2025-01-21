В Нижнем Новгороде пассажир едва не задушил таксиста во время поездки

В Нижнем Новгороде пассажир едва не задушил таксиста во время поездки. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения в салоне. Агрессивный клиент сначала несколько раз ударил водителя, стал оскорблять его и требовать покинуть салон, после чего набросился на мужчину и начал душить. В какой-то момент дебошир отпустил жертву и скрылся с места преступления.

Шофер поехал дальше, но позже написал заявление в полицию. Нападавшего ищут.