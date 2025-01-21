В МЧС сообщили подробности пожара в центре Рязани
На месте работало 6 единиц техники, 20 человек личного состава.
В МЧС сообщили подробности пожара в центре Рязани. Их рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
По данным МЧС, пожар на улице Право-Лыбедской начался около 05:00 21 января. Загорелся нежилой дом.
В 06:09 возгорание локализовали, в 06:35 — ликвидировали открытое горение.
На месте работало 6 единиц техники, 20 человек личного состава.
Пострадавших нет, причина пожара устанавливаются.