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В МЧС сообщили подробности пожара в центре Рязани
На месте работало 6 единиц техники, 20 человек личного состава.

В МЧС сообщили подробности пожара в центре Рязани. Их рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

По данным МЧС, пожар на улице Право-Лыбедской начался около 05:00 21 января. Загорелся нежилой дом.

В 06:09 возгорание локализовали, в 06:35 — ликвидировали открытое горение.

На месте работало 6 единиц техники, 20 человек личного состава.

Пострадавших нет, причина пожара устанавливаются.