В ДТП с «ГАЗелью» в Рязани пострадали три человека
Авария произошла 20 января, примерно в 18:30, вблизи дома № 20 на улице Энгельса.
В ДТП с «ГАЗелью» в Рязани пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла 20 января, примерно в 18:30, вблизи дома № 20 на улице Энгельса. 20-летний водитель «ГАЗ-2834» столкнулся с попутно двигающимся автомобилем Nissan Almera и въехал в дерево.
Пострадали водитель автомобиля «ГАЗ-2834» и его пассажиры в возрасте 16-ти и 17-ти лет, им оказана медицинская помощь.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.