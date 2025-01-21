В ДТП с «ГАЗелью» в Рязани пострадали три человека

Авария произошла 20 января, примерно в 18:30, вблизи дома № 20 на улице Энгельса.

В ДТП с «ГАЗелью» в Рязани пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 20 января, примерно в 18:30, вблизи дома № 20 на улице Энгельса. 20-летний водитель «ГАЗ-2834» столкнулся с попутно двигающимся автомобилем Nissan Almera и въехал в дерево.

Пострадали водитель автомобиля «ГАЗ-2834» и его пассажиры в возрасте 16-ти и 17-ти лет, им оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.