Улицу Право-Лыбедскую до сих пор не открыли для движения транспорта после пожара
Экипаж ДПС направляет автомобили в объезд по улице Радищева.
Улицу Право-Лыбедскую до сих пор не открыли для движения транспорта после пожара. Об этом в редакцию РЗН. Инфо сообщили очевидцы.
Экипаж ДПС направляет автомобили в объезд по улице Радищева.
На месте работают два автомобиля противопожарной службы. Сотрудники МЧС проливают сгоревшее здание.
Напомним, пожар в центре Рязани произошел утром 21 января. МЧС сообщили подробности инцидента.