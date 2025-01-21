Родители Логунова получат компенсацию за негативные комментарии об их семье

Суммы взыскания с комментаторов составят от 5 до 10 тысяч рублей. Напомним, родители Логунова рассчитывали на компенсацию в 600 тысяч рублей.

Родители Логунова получат компенсацию за негативные комментарии об их семье. Об этом в своем Telegram-канале сообщила адвокат Надежда Швырева.

По ее словам, 20 января, в Луховицком суде по иску Логуновых к ней, Екатерине Шумякиной, Наталии Кошелевой и шести гражданам, которые комментировали посты, вынесли решение.

«В иске ко мне отказали полностью, к остальным удовлетворили частично. В основном за выраженные в неприличной форме комментарии», — отметила Швырева.

Суммы взыскания с комментаторов составят от 5 до 10 тысяч рублей.

Напомним, родители Логунова рассчитывали на компенсацию в 600 тысяч рублей.