Родители Логунова уменьшили компенсацию по делу о защите чести и достоинства

Новая сумма составляет 100 тысяч рублей.

Родители Логунова запросили меньшую сумму компенсации со сватьи Наталии Кошелевой, частного детектива Екатерины Шумякиной и адвоката Надежды Швыревой. Соответствующий уточненный иск опубликовала Шумякина в своем Telegram-канале.

Как отмечается в иске, Логуновы хотят, чтобы Кошелева, Шумякина и Швырева удалили посты и комментарии, дали опровержение и выплатили им по сто тысяч рублей каждому. То есть общая сумма с троих семье Логунова составляет 600 тысяч рублей.

Напомним, в начале ноября 2023 года родители Логунова подали иск в Луховицкий суд о защите чести и достоинства к Наталии Кошелевой.

Чуть позже они уменьшили сумму компенсанции с 10 до 1,5 миллионов рублей.