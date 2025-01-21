Появились фото с места реконструкции подземного перехода у «Барса на Московском»

Сейчас в подземном переходе идет подготовка к предстоящему ремонту. Рабочие демонтируют плитку со стен и колонн, разбирают асфальтобетонное покрытие.

Появились фото с места реконструкции подземного перехода у «Барса на Московском». Об этом сообщает мэрия.

Отмечается, что сейчас в подземном переходе идет подготовка к предстоящему ремонту. Рабочие демонтируют плитку со стен и колонн, разбирают асфальтобетонное покрытие.

В мэрии уточнили, что панно с видами Рязани на время ремонта закроют. Их отреставрируют, восстановят недостающие элементы. В переходе запланирована замена светильников, установка видеонаблюдения, капремонт систем водоснабжения и водоотведения. Навесы из поликарбоната заменят, отремонтируют лестничные сходы. На лестницах будут установлены подъемники для маломобильных граждан.

Также рабочие демонтируют старые торговые павильоны.

Срок окончания ремонтных работ — август 2025 года.

Напомним, ремонт в переходе начался 18 января.