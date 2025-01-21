«Автотор» заявил о запуске производства внедорожников BAIC BJ60

Их будут собирать на заводе в Калининграде.

«Автотор» заявил о запуске производства внедорожников BAIC BJ60. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«BJ60 стал шестой моделью BAIC и второй внедорожной моделью бренда, выпускаемой в Калининграде», — говорится в сообщении компании.

Автомобили, произведенные для российского рынка, будут оснащены двухлитровым дизельным двигателем мощностью 163 л. с. и максимальным крутящим моментом 400 Нм, который работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Силовая установка внедорожника реализована по технологии «мягкого гибрида» (MHEV1): традиционный ДВС дополняет электромотор мощностью 10 кВт, который выполняет функцию стартера, облегчающего работу двигателя.

Внедорожник имеет длину 5040 мм, ширину 1955 мм и высоту 1925 мм, колесная база — 2820 мм.

BAIC — ведущий бренд одноименной группы компаний (Beijing Automotive Industry Corp. — «Пекинская автомобильная компания»). Компания была создана в 1958 году и входит в топ-5 крупнейших автопроизводителей Китая.

Фото: «Автотор Холдинг».