В Госдуме высказались на тему запрета абортов в России
По словам вице-спикера Толстого, запреты в сфере абортов вводить не планируется. Однако, по его мнению, эту сферу надо упорядочить, в том числе разобраться со случаями нарушения закона в частных клиниках.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой высказался на тему запрета абортов в России. Его словам 20 января
По словам Петра Толстого, запреты в сфере абортов вводить не планируется. Однако, как сказал собеседник агентства, эту сферу надо упорядочить, в том числе разобраться со случаями нарушения закона в частных клиниках.