В Госдуме высказались на тему запрета абортов в России

По словам вице-спикера Толстого, запреты в сфере абортов вводить не планируется. Однако, по его мнению, эту сферу надо упорядочить, в том числе разобраться со случаями нарушения закона в частных клиниках.