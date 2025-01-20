Рязанцы вновь пожаловались на тротуар возле Черезовских прудов

На кадрах видно, что пешеходная зона по улице Новоселов залита водой и грязью.

Рязанцы вновь пожаловались на тротуар возле Черезовских прудов. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань».

"Братцы, ну и отгремели праздники, а город наш как с бодуна проснулся. Черезовские пруды — прям ледовое побоище какое-то! Детишкам в школу — не пройти, не проехать", — написал автор ролика.

На кадрах видно, что пешеходная зона по улице Новоселов залита водой и грязью.

Ранее местные жители уже сообщали о неудовлетворительном состоянии дороги вдоль Черезовских прудов.