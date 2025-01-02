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За день в Рязанской области из-за неисправных печей сгорели две бани
Пострадавших нет.

За день в Рязанской области из-за неисправных печей сгорели две бани. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Происшествие случилось 1 января в Спас-Клепиках. Для тушения привлекалось 2 единицы техники и 6 человек. Предварительно, причиной пожара стала неисправность отопительной печи. Пострадавших нет.

В тот же день пожар случился в деревне Соха Старожиловского района. Баню тушили 2 единицы техники и 6 человек. Предварительно, причиной пожара стала неисправность печного оборудования.