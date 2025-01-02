В России зафиксировали вспышку гриппа, который вызывает пневмонию за 24 часа

В Роспотребнадзоре призвали россиян тщательно мыть руки и избегать контактов с людьми с симптомами ОРВИ.

В России зафиксировали вспышку гриппа, который вызывает пневмонию за 24 часа. Об этом сообщает «Газета.ру».

Отмечается, что штамп гриппа A (H1N1)2009 всего за день он может вызвать пневмонию, которая в ряде случаев заканчивается летальным исходом.

Кроме того, этот вирус чаще других вызывает тяжелое течение заболевания и приводит к легочным осложнениям.

В Роспотребнадзоре призвали россиян тщательно мыть руки и избегать контактов с людьми с симптомами ОРВИ.